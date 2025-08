Si chiude l' esperienza della Società della Salute | deliberato lo scioglimento

La Società della Salute Pisana si scioglie. Finisce l'esperienza ventennale, iniziata nel 2004, dell'ente con sede in via Saragat. Lo ha stabilito questa mattina, 1 agosto, l'attesa assemblea dei soci, con un voto all'unanimità dei presenti e con l'assenza del comune di Pisa al momento della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Genoa, il mix di giovani ed esperienza funziona: 8 under 20 hanno fatto il loro esordio in stagione, nessun’altra società come il Grifone - Genoa, il progetto dei rossoblù di mischiare con sapienza giovani e giocatori esperti ha funzionato: 8 under 20 in campo, nessuno come loro in A Il Genoa ha concluso la stagione con la salvezza raggiunta con largo anticipo, dimostrando di saper valorizzare un gruppo di giovani di grande talento e potenziale.

Atletica La società apuana si conferma tra le migliori nelle varie competizioni a livello regionale. Incetta di titoli per i Runnerini Afaph. Massa-San Carlo, esperienza positiva - I Runnerini Doc indomiti protagonisti su tutti i fronti. La compagine della coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti continua a far parlare di sé, alle gare del Corrilunigiana, alla pista Csi e alle kermesse podistiche Uisp.

Tuffi, Matteo Santoro al debutto in società. Al Mondiale per fare esperienza e dispensare lampi di classe - Quella di Singapore sarà la quarta rassegna iridata della carriera per Matteo Santoro, ma con ogni probabilità sarà anche la più importante per il giovane tuffatore romano.

ANCHE A GRUGLIASCO L’ESPERIENZA DI TWIST – LA STRATEGIA DELL’ASL TO3 CONTRO LA SINDROME METABOLICA «Il percorso intrapreso nel progetto Twist a Grugliasco, nella sede della Promozione della Salute, è stato interessante e utile, perch Vai su Facebook

