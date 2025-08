Si chiama Spoofing e non ti accorgi di essere truffato | ecco come ho perso 500 euro e come evitare di abboccare

Messaggi e chiamate dal numero della mia banca, ma era un finto operatore che mi ha chiesto di svolgere operazioni urgenti per scongiurare una frode: grazie alle nuove tecnologie è possibile ed è un rischio che riguarda tutti. "Può capitare a chiunque, sono abili", il commento dell’operatore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: chiama - spoofing - accorgi - essere

Truffa online: ecco quando la banca rimborsa in caso di phishing; La truffa che ruba il profilo FACEBOOK: «Ehi, sto gareggiando per un posto come ambasciatore in un programma di influencer online, per favore, puoi votarmi?».