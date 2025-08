Sì anche ai cani di grossa taglia in aereo con i padroni | sono ‘membri della famiglia’ serve un cambiamento culturale | la proposta dell’Enac

(Anche) Gli animali di grossa taglia dovrebbero viaggiare nella cabina aerea con i propri padroni e non nella stiva. È questa la proposta dell’ Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac). Un’impresa ardua e non certo semplice, ma presto partiranno le sperimentazioni dopo la delibera del maggio del 2025. Prima alcuni voli dimostrativi, poi verrà presentato a settembre un ‘information paper’ all’ Icao, l’agenzia Onu per l’aviazione civile. “Un cambiamento culturale prima ancora che normativo”, ammette il presidente Pierluigi Di Palma a Il Corriere della Sera. E poi aggiunge: “Gli animali domestici di peso superiore agli 8-10 chilogrammi possono viaggiare in cabina, seppur con precise condizioni di sicurezza, considerando cani e gatti di casa dei veri componenti della famiglia “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sì anche ai cani di grossa taglia in aereo con i padroni: sono ‘membri della famiglia’, serve un cambiamento culturale”: la proposta dell’Enac

In questa notizia si parla di: grossa - taglia - padroni - cambiamento

Cerca di salvare il suo cucciolo, viene morso da un cane di grossa taglia - Una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo per un ragazzo di 20 anni e il suo cagnolino: mentre camminavano in località Fontanelli, ai margini dei boschi che costeggiano Darfo Boario Terme, sono stati aggrediti da una cane di grossa taglia che girava libero.

Firenze, 24enne strattonata e aggredita: uomo le ruba l’auto aizzandole contro un cane di grossa taglia - Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Firenze per rapina: avrebbe minacciato una giovane con un cane e le ha sottratto l’auto.

Meno abbandoni, più rinunce. I cani di grossa taglia in rifugio: "Cerchiamo famiglie per loro" - "Quest’anno non si parla tanto di abbandoni, ma di rinunce di proprietà di cani, specie i molossoidi.

