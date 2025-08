Si accende il cartellone degli eventi | musica visite e sagre nelle frazioni

Ad agosto entrano nel vivo gli appuntamenti culturali e musicali in cittĂ : mentre le sagre accendono le frazioni, lunedì’ prossimo appuntamento ai giardini del Poio con "RazionalitĂ e teatro della follia" a cura di Liberamente Insieme e l’indomani con la musica: Marco Agostinelli in concerto alle 21. Si proseguirĂ il 9 agosto all’aula Verde di Valleremita con l’iniziativa a "Rimirar le stelle". Il 13 poi la visita notturna alla cittĂ : l’appuntamento vede i riflettori accendersi alle 21,15 proprio al Museo della Carta e della Filigrana. E poi Fabriano Pro Musica, in centro storico dal 18 al 21 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si accende il cartellone degli eventi: musica, visite e sagre nelle frazioni

