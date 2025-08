Sgombero Comparto 6 due persone fragili lasciate senza casa | dormono in macchina

Gli hanno murato la porta d’ingresso. I mobili, spostati fuori dall’alloggio, sono stati lasciati nell’androne del palazzo. Così, due persone fragili sono state letteralmente messe alla porta dal Comune di Reggio Calabria, senza alcun preavviso, senza una proposta alternativa, senza alcuna tutela. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

