Sezze | completamento dell’Anfiteatro e aumento di capitale di Acqualatina Novità importanti annunciate dal Sindaco Lucidi in Consiglio Comunale

Importanti aggiornamenti sono emersi durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri a Sezze, con il sindaco Lucidi che ha fornito una panoramica delle recenti attività dell'Amministrazione. Tra le novità più rilevanti, il completamento dell'Anfiteatro e la questione legata all' aumento di capitale richiesto da Acqualatina. Il progetto per l'Anfiteatro: via libera all'iter per il completamento. In apertura di seduta, Lucidi ha illustrato il lavoro svolto nelle ultime settimane, sottolineando un passo fondamentale verso il completamento dell' Anfiteatro di Sezze. Il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla delibera di Giunta che autorizza il sindaco a firmare l' atto di impegno per avviare l'iter burocratico per il completamento del progetto.

