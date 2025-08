settimana magionese una festa popolare tra innovazione e tradizione

Da domani al 10 agosto a Magione torna la Settimana Magionese con il Palio del Giogo. Il Palio del Giogo 2025 inizia domani con il “Lancio della Sfida“ in piazza Carpine con il Gruppo Fuoco e Balestrieri di Assisi e la disputa del “Giro Veloce“ che determinerà l’ordine di partenza della corsa per i quattro rioni Casenuove, Caserino, Comune e Stazione. Tanti gli eventi rionali durante la settimana, a partire dai giochi rionali per bambini “Rioni senza Frontiere“ domenica in Piazza Matteotti, fino alla cosiddetta notte delle stelle, sabato 9, che vedrà la disputa del Palio: i quattro Rioni magionesi presentano il “Corteo del Palio del Giogo“, con nuovi abiti e scenografie per interpretare il tema “La vita quotidiana a Magione tra il XIII e il XIV secolo, nelle stagioni dell’anno“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

