Sesto Fiorentino incidente stradale | 19enne in moto precipita in una scarpata Salto di 8 metri Foto

Un 19enne, in moto, è finito in una scarpata di 8 metri, a Sesto Fiorentino. I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, 1 agosto 2025, in via dei Colli Alti, nei pressi del Piazzale Leonardo da Vinci, per il supporto al personale sanitario

