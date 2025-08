Servizi al cittadino | il territorio cresce costantemente

L’andamento demografico della cittĂ negli ultimi tre anni risulta in lenta ma costante crescita. Se da un lato il saldo naturale, cioè la differenza tra nascite e decessi, resta stabilmente negativo, in linea con i trend nazionali, dall’altro Este riesce comunque a mantenere un buon livello di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: servizi - cittadino - territorio - cresce

Federconsumatori Apre un nuovo sportello. Servizi al cittadino: dallo Spid all’energia - Energia elettrica e gas, telefonia, banche e società finanziarie (anche sovraindebitamento), assicurazioni, società di trasporto pubblico, tasse, tributi e rapporti con enti pubblici, acquisto di beni e servizi: prestazioni di cui si occuperà il nuovo sportello della Federconsumatori, che apre oggi a San Sisto, in via Tommaso Albinoni 56 nella sede dello Spi-Cgil.

cresce il polo cittadino #Alzheimer #roma 16 centri, oltre 550 posti, 140 servizi di assistenza domiciliare, protocollo con le #Asl per integrazione sociosanitaria e omogeneitĂ sul territorio, coinvolgimento e sostegno delle famiglie Info https://comune.roma Vai su X

Welfare territoriale: il futuro del benessere passa da qui Il welfare territoriale non è solo una nuova tendenza: è un cambio di paradigma. Un modello che connette persone, imprese e territorio in un’unica rete di valore, generando impatto sociale, sostenibilit Vai su Facebook

Saonara sfida l'inverno demografico: popolazione in crescita grazie a servizi innovativi e progetti comunitari; Successo del bike sharing in Puglia: dati in crescita e appello alla Regione per garantire continuitĂ ; Alleanza acqua-rifiuti: i cittadini di Monza e Brianza approvano il progetto.

Auser Rimini, grazie alla generosità di un riccionese cresce la flotta dei mezzi - Auser Rimini, associazione di volontariato che con i suoi 400 volontari attivi svolge attività a favore della comunità in convenzione con Enti Locali e ... chiamamicitta.it scrive

Servizi bus. Gruppo FS cresce in Olanda - Quotidiano Nazionale - Il servizio, gestito con una flotta di 260 autobus, sarà organizzato attraverso 80 linee con una previsione di 26 milioni di km offerti all’anno ai cittadini dei Paesi Bassi. Come scrive quotidiano.net