Serve una visione di ‘grande Orvieto’ capace di incidere sulle decisioni regionali

Negli ultimi giorni si discute molto del futuro delle aree interne, anche alla luce del nuovo documento strategico nazionale Psnai 2021–2027. È una questione cruciale: circa il 60% del territorio italiano rientra in questa classificazione, con interconnessioni dirette su temi fondamentali come. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

“Serve una visione di ‘grande Orvieto’, capace di incidere sulle decisioni regionali”; Aree Interne, Nova: Qual è il ruolo di Orvieto?.