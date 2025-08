Serie TV in arrivo ad agosto

© Disney Andrea Miconi Per gran parte delle persone “agosto” significa vacanze, ma per gli appassionati di serie tv quello del 2025 è nero e con le trecce lunghe, perchè arriva finalmente su Netflix la seconda stagione di Mercoledì. Tra gli altri titoli in programma abbondano spin off e storie di spionaggio, ma gli eventi principali sono il dramma storico di AppleTV+ Chief of War, che racconta l’unificazione delle Hawaii di fine Settecento, e l’attesa miniserie Disney+ prodotta da Amanda Knox (insieme a Monica Lewinski) sulla sua storia. Ecco tutte le serie in arrivo ad agosto 2025 su Netflix, Disney+, AppleTV+, Prime Video e sui canali Sky. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Serie TV in arrivo ad agosto

Roma Femminile, il 24 agosto parte la Serie A Women’s Cup. Il 5 ottobre l’inizio del campionato - La stagione 2025/26 della Roma Femminile è pronta a iniziare. La FIGC ha comunicato le date ufficiali per i prossimi impegni delle giallorosse: il campionato di Serie A scatterà il 5 ottobre, mentre il 24 agosto si terrà la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione riservata alle 12 squadre della massima serie.

Campionato Serie A al via il 23 agosto, ecco come sarà la stagione 2025-26 - La Serie A è pronta a ripartire: il campionato inizierà nel weekend del 23-24 agosto 2025 e terminerà il 24 maggio 2026.

Stagione 2025-26: Serie A dal 24 agosto, Supercoppa in Arabia e Mondiali in vista - Dopo il Mondiale per Club e i rispettivi ritiri delle squadre il 24 agosto si apriranno le porte del nuovo campionato di serie A con alcuni anticipi in programma giĂ nella giornata del 23.

SERIE C - Due reti per tempo e discrete risposte nella seconda amichevole di questa pre-stagione del Lumezzane, che accoglie anche un nuovo arrivo. La news. FC Lumezzane Vai su Facebook

Netflix ha rinnovato la serie #Mercoledì per la terza stagione a due settimana dall'uscita in streaming della seconda, il cui primo capitolo sarà disponibile dal 6 agosto. Nei panni della protagonista, confermata Jenna Ortega Vai su X

