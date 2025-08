Serie tv di agosto le uscite da non perdere

Tornano Mercoledì, Upload e King of the Hill, mentre debuttano Eyes of Wakanda, Alien: Pianeta Terra e The Twisted Tale of Amanda Knox.

Roma Femminile, il 24 agosto parte la Serie A Women’s Cup. Il 5 ottobre l’inizio del campionato - La stagione 2025/26 della Roma Femminile è pronta a iniziare. La FIGC ha comunicato le date ufficiali per i prossimi impegni delle giallorosse: il campionato di Serie A scatterà il 5 ottobre, mentre il 24 agosto si terrà la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione riservata alle 12 squadre della massima serie.

Campionato Serie A al via il 23 agosto, ecco come sarà la stagione 2025-26 - La Serie A è pronta a ripartire: il campionato inizierà nel weekend del 23-24 agosto 2025 e terminerà il 24 maggio 2026.

Stagione 2025-26: Serie A dal 24 agosto, Supercoppa in Arabia e Mondiali in vista - Dopo il Mondiale per Club e i rispettivi ritiri delle squadre il 24 agosto si apriranno le porte del nuovo campionato di serie A con alcuni anticipi in programma già nella giornata del 23.

Timothy Olyphant e Noah Hawley per Variety. ll primo è uno degli attori protagonisti della nuova serie "Alien: Earth" creata proprio da Noah Hawley e che uscirà il prossimo 13 agosto su Disney+.

Cinque serie tv da non perdere in agosto: il ritorno di Mercoledì Addams - Sfogliando nell'offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare

I film e le serie da non perdere ad agosto: Mercoledì, Il mio anno a Oxford e tanti altri - È il mese più caldo dell'anno: ad agosto le piattaforme arrivano con film e serie tv hot che promettono di tenerci incollati agli schermi