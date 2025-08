Serie d | l’analisi dell’esperto dirigente tornato nel club biancorosso domani amichevole con l’under 18 della fiorentina Il ds Resti ha le idee chiare | Terranuova squadra pronta almeno per la salvezza

TERRANUOVA "Al momento la squadra è finita. Successivamente ci saranno da fare delle variazioni, come tutti gli anni. Aspettiamo però le prime amichevoli e di conseguenza, se ci saranno le possibilità , cercheremo di migliorarla". Donello Resti, tornato al timone della direzione sportiva del Terranuova Traiana, si dice soddisfatto della rosa messa a punto in vista del campionato di serie D 2025-2026. Un Terranuova rivoluzionato rispetto agli scorsi, che chiude un ciclo e che guarda avanti alle prossime sfide, prima tra tutte la salvezza, possibilmente dribblando i play-out. "Credo che già da ora possa presentarsi come una rosa competitiva – ha aggiunto – Chiaramente il compito del Terranuova Traiana sarà quello di salvarsi, sperando di evitare infortuni o cose simili, perché il calcio oltre che dalle qualità dei giocatori è fatto da singoli episodi e fattori di fortuna o sfortuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie d: l’analisi dell’esperto dirigente tornato nel club biancorosso. domani amichevole con l’under 18 della fiorentina. Il ds Resti ha le idee chiare: "Terranuova, squadra pronta almeno per la salvezza»

