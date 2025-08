Anno nuovo, vecchi problemi in Serie C. Nel 2024 25 furono roboanti le esclusioni di Turris e Taranto (più varie penalizzazioni) per i gravi problemi finanziari. Ma anche la Lega Pro 202526 si ritrova con i segni “meno” in classifica prima di iniziare. Già tra maggio e giugno erano state penalizzate Messina (società retrocessa in Serie D e di cui si attende ancora di conoscere il destino) e Triestina (prima -9, poi riduzione a -7) per la stagione che ancora deve cominciare. Adesso il Tribunale Federale Nazionale – organo della Figc – ha penalizzato il Foggia con un -3 e deferito di nuovo la Triestina e il Rimini, tutte società con evidenti difficoltà economiche già da diversi mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Serie C, anno nuovo e vecchi problemi: -3 al Foggia, deferite Triestina e Rimini. La stagione inizia già tra penalizzazioni e fantasmi