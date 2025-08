Serie B maschile e femminile le nuove regole Anderlini chiamata in azzurro per Cavallini e Maffini

In attesa di conoscere le squadre iscritte nei tornei Regionali di serie C e D di pallavolo maschile e femminile, elenco che dovrebbe essere ufficializzato a breve, la Federazione ha stilato i calendari provvisori dei tornei di B maschile, e soprattutto B1 e B2 femminile, questi ultimi due "terremotati" dalla costituenda A3 femminile, che di fatto creerà un livello in più nei tornei delle ragazze. A differenza infatti, di quanto avvenuto al maschile, dove con la costituzione della A3 i tornei di B1 e B2 si sono fusi, nel femminile ciò non avverrà , e la B1 ad esempio diventerà la quarta serie. Per il momento comunque i calendari sono al vaglio delle società in via ufficiosa, per verificare eventuali problemi logistici, ma si sanno le modalità di svolgimento dei vari torni: in B1 femminile ad esempio, le prime tre classificate di ciascuno dei quattro gironi saranno promosse direttamente in Serie A3 Femminile 2026-27, mentre le ultime tre retrocederanno in B2, da cui saranno promosse venti squadre, dieci con la prima classificata di ciascuno dei dieci gironi, e dieci dai playoff che coinvolgerò seconda e terza di ciascun raggruppamento, sempre con le ultime tre per girone in serie C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie B maschile e femminile, le nuove regole. Anderlini, chiamata in azzurro per Cavallini e Maffini

