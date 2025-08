Serie B anticipi e posticipi delle prime 3 giornate | si parte con Pescara-Cesena

Si comincia venerd√¨ 22 agosto con la prima sfida del campionato 2025-26 allo stadio Adriatico. La prima giornata si chiuder√† con il posticipo del luned√¨ Sampdoria-Modena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Serie B, anticipi e posticipi delle prime 3 giornate: si parte con Pescara-Cesena

In questa notizia si parla di: serie - anticipi - posticipi - prime

Basket, Tieste e Trento concludono la loro stagione vincendo gli anticipi in Serie A - Si apre la 30esima ed ultima giornata della Lega Serie A di basket. Prima dei playoff, le squadre si sfidano per conquistare posizioni importanti per la post-season.

Serie A, calendario anticipi-posticipi 37ª giornata: conferma Inter-Lazio! - La Lega Serie A ha appena ufficializzato il calendario con date e orari della penultima giornata di campionato.

Anticipi e posticipi Serie A 37ª giornata: quando si giocherà Juve Udinese. Novità importanti dalla Lega, il comunicato ufficiale che svela la decisione - di Redazione JuventusNews24 Anticipi e posticipi Serie A 37ª giornata: ecco quando si gioca Juve Udinese.

Serie B, anticipi e posticipi prime giornate. Il Frosinone comicia il 24 agosto Vai su X

L’Ascoli debutta al Del Duca con la Pianese sabato 23 agosto. La Lega Pro ha comunicato anticipi/posticipi e orari dalla 1^ alla 7^ giornata del Campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026. https://www.ascolicalcio1898.it/ascoli-calcio-lascoli-debutta-al-del-duca Vai su Facebook

Serie B, anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato; Calendario Serie A 2025 2026, anticipi e posticipi dalla 1^ alla 3^ giornata; Anticipi e posticipi delle prime tre giornate.

Serie C: anticipi, posticipi, date e orari delle prime sette giornate - Serie C 2025/26: date e orari, anticipi e posticipi delle prime 7 giornate con big match come Catania- Da sport.virgilio.it

Sampdoria, la Serie B rende noti orari e giorni delle sfide dalla 1a alla 3a giornata - Sampdoria, sono state rese note tutte le informazioni sulle priem tre giornate del campionato di Serie B 2025- sampnews24.com scrive