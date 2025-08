Serie A Simonelli | Fischio d' inizio alle 20 per i match serali così avviciniamo i giovanissimi al calcio

Roma, 1 agosto 2025 – Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato al Corriere della Sera di tanti dei problemi che attanagliano il calcio italiano e di alcune soluzioni da lui ideate per provare a porvi rimedio. Il massimo dirigente ha commentato in primis la condizione degli stadi italiani: “Una vera emergenza per il Paese. Faccio una battuta – ha detto Simonelli – per fortuna non siamo degli appassionati bevitori di birra, altrimenti sarebbe un problema andare in bagno negli impianti. Il problema va affrontato non solo in vista di Euro 2032”. Simonelli ha affrontato l'ipotesi che si possa disputare una partita del prossimo campionato, Milan-Como, in Australia: "La Figc ci ha dato semaforo verde ed essendo Gravina vicepresidente Uefa confido che ce lo fornisca anche Ceferin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A, Simonelli: “Fischio d'inizio alle 20 per i match serali, così avviciniamo i giovanissimi al calcio”

