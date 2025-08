Serate ’sotto le stelle’ L’estate e il fascino del cinema all’aperto

CittĂ che vai, cinema che trovi. E, negli ultimi anni, sembra essere tornata la passione per gli spettacoli all’aperto. La programmazione è iniziata in molti casi a giugno e, in qualche cittĂ , si è esaurita nei giorni scorsi. Ma le proposte restano tante. In Toscana, partendo da Firenze, la Manifattura Tabacchi propone, fino al 30 agosto, un ricco ’menu’ a cura della Fondazione Stensen. Ma si possono vedere le migliori pellicole di stagione anche nella spettacolare terrazza di Villa Bardini, fino al 24 agosto. Grazie a Fondazione CR Firenze, qui si rinnova anche il giovedì in famiglia, con proiezioni gratuite di film d’animazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

