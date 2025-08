Sequestro illegale L' attivista pro Pal della Freedom Flotilla fa causa a Israele

Sono rientrati in Italia i due attivisti connazionali che si trovavano a bordo della nave Handala della Freedom Flotilla che ha tentato di raggiungere la Striscia di Gaza, nonostante sia in vigore un blocco navale. La nave, con tutti i 21 componenti del suo equipaggio, è stata infatti abbordata dalla Marina israeliana e condotta in un porto dello Stato ebraico, dove tutti gli attivisti sono stati identificati e poi rimpatriati. E ora, uno degli italiani, ha annunciato la sua intenzione di denunciare Israele con l'accusa di averlo sequestrato. " Ho deciso di provare a intraprendere un percorso penale contro lo Stato di Israele per il sequestro illegale e illegittimo dell'equipaggio ", ha dichiarato il barese Tony La Piccirella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sequestro illegale". L'attivista pro Pal della Freedom Flotilla fa causa a Israele

In questa notizia si parla di: freedom - flotilla - israele - sequestro

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - L'organizzazione umanitaria Freedom Flotilla Coalition annuncia una nuova missione per rompere l’assedio su Gaza.

Gaza, la Freedom Flotilla pronta a salpare dall’Italia per rompere l’assedio: “Ognuno di noi ha l’obbligo morale di fare qualcosa” - Riparte dall’Italia la missione della Freedom Flotilla. Dopo aver subito un attacco di un drone un mese fa al largo delle coste di Malta, la nave umanitaria proverà nuovamente a “rompere l’assedio” di Gaza in modo non violento per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

Rima Hassan:«Salgo sulla Freedom Flotilla per sfidare l’assedio per Gaza» - Rima Hassan sta per imbarcarsi. Il primo giugno, con altri attivisti politici tra cui Greta Thunberg, salirà sulla Madleen a Catania.

Il regime nazisionista di Israele ha compiuto l’ennesimo crimine: il sequestro in acque internazionali della nave della Freedom Flotilla, carica di aiuti umanitari per Gaza. Tra i 12 attivisti rapiti, due italiani: Tony La Piccirella e Antonio Mazzeo. Un atto di pirateria Vai su Facebook

