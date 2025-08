Sequestro di beni a imprenditori vicini ai clan Nardo e Santapaola-Ercolano

Beni per 7 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania, coadiuvata da finanzieri di Caltanissetta, agli imprenditori Giuseppe e Domenico Gentile, padre e figlio, ritenuti "componenti di rilievo del clan Nardo, articolazione territoriale di Lentini della famiglia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sequestrati beni per due milioni a imprenditori del Frusinate: coinvolti in traffici di droga - ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della DIA su mandato del Tribunale di Roma. La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro beni nei confronti di due imprenditori di Frosinone, padre e figlio, attivi nei settori delle onoranze funebri, commercio di fiori e pellet.

Brindisi, confiscati beni per 3,5 milioni di euro a due ex imprenditori - BRINDISI (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di confisca definitiva di quote societarie, disponibilità finanziarie, beni mobili ed immobili per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro.

