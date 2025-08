Senza patente non si ferma all’alt e la polizia lo insegue | a casa sua hashish e ketamina

Bergamo. Mercoledì 30 luglio. Una pattuglia del Nisu ( Nucleo Interventi di Sicurezza Urbana ) in servizio con l’unità cinofila Tenai, ha intercettato sulla circonvallazione Fabriciano un veicolo già noto alla polizia. Nonostante l’intimazione all’alt, il conducente ha tentato la fuga invadendo la corsia opposta di marcia e mettendo a rischio la sicurezza stradale. L’inseguimento è terminato a Ponteranica, dove l’uomo è stato bloccato e arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale. Durante i controlli, è stato trovato un mazzo di chiavi relativo a un appartamento nel quartiere di Valtesse. La successiva perquisizione, condotta dal Nisu insieme all’unità cinofila Tenai, ha portato al sequestro di circa 430 grammi di hashish, 1,44 grammi di ketamina e materiale per il confezionamento della droga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Senza patente, non si ferma all’alt e la polizia lo insegue: a casa sua hashish e ketamina

