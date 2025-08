Sentenza che preoccupa Il governo contro la corte Ue sui migranti

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dato ragione ai giudici italiani sul protocollo Italia-Albania ma solo per massimo 10 mesi, quando poi entrerĂ in vigore il nuovo regolamento europeo che cambierĂ tutto. Comprensibile lo stupore di Palazzo Chigi, che sottolinea come " per l'individuazione dei cosiddetti Paesi sicuri fa prevalere la decisione del giudice nazionale, fondata perfino su fonti private, rispetto agli esiti delle complesse istruttorie condotte dai ministeri interessati e valutate dal Parlamento sovrano ". Questa è un'interpretazione che, spiega la nota di Palazzo Chigi, " dovrebbe preoccupare tutti, incluse le forze politiche che oggi esultano per la sentenza, perchĂ© riduce ulteriormente i giĂ ristretti margini di autonomia dei Governi e dei Parlamenti nell'indirizzo normativo e amministrativo del fenomeno migratorio ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sentenza che preoccupa". Il governo contro la corte Ue sui migranti

