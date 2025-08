Florim ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento: la collezione SensiTerre si è aggiudicata il Green Good Design Award 2025, uno dei più importanti premi internazionali dedicati al design sostenibile. Promosso dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e dal The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, il premio celebra i progetti che guidano il design verso standard sempre più elevati di sostenibilità ambientale. Tra le centinaia di candidature pervenute nelle categorie di design, architettura, urbanistica e paesaggio, SensiTerre è l’unica collezione di superfici a essere premiata, confermando l’originalità della proposta e la validità dell’approccio “green” di Florim. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - SensiTerre. Sostenibilità e stile. Un riconoscimento alla collezione