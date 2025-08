Sempre meno sportelli le banche si affidano al web | la rabbia dei cittadini

Con una precisa scelta commerciale i maggiori istituti di credito continuano a chiudere gli sportelli al pubblico demandando tutte le operazioni più importanti all’home banking Nel 2023 hanno chiuso 826 sportelli, a fine 2022 erano stati 677, altri 500 sono scomparsi nel 2024 e oltre 250 soltanto nei primi sei mesi di questo 2025. E’ l’impietosa fotografia dall’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, che elabora i dati resi disponibili al 30 giugno 2025 da Banca d’Italia e Istat, sulla politica irreversibile messa in atto dalla maggior parte degli istituti di credito di fare sempre più ameno del contatto con il cliente privilegiando le operazioni online. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Sempre meno sportelli, le banche si affidano al web: la rabbia dei cittadini

In questa notizia si parla di: sportelli - meno - banche - affidano

Sempre meno sportelli bancari in Italia. Sono oltre 3400 i comuni senza senza filiali: tra le regioni più colpite c'è la Sicilia - Non si arrestano le chiusure degli sportelli bancari in Italia. Dai dati elaborati dall’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, si ricava come nei primi sei mesi del 2025 le banche italiane abbiano chiuso 261 sportelli, un calo dell’1,3% rispetto alla fine del 2024.

Sempre meno sportelli bancari in Italia. Sono oltre 3400 i comuni senza filiali: tra le regioni più colpite c'è la Sicilia - Non si arrestano le chiusure degli sportelli bancari in Italia. Dai dati elaborati dall’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, si ricava come nei primi sei mesi del 2025 le banche italiane abbiano chiuso 261 sportelli, un calo dell’1,3% rispetto alla fine del 2024.

Sei sicuro di essere seguito in modo esaustivo dalla tua banca? Molte persone si affidano alle banche senza esplorare appieno le opportunità personalizzate che un consulente finanziario può offrire. Sono Paolo Berlani, consulente finanziario partner Vai su Facebook

Uilca – Risiko Bancario in Lombardia: il 90% boccia la chiusura delle filiali; Bancari, dal 2004 sono 75mila in meno. La Cisl lancia un patto per l’occupazione; Le banche abbandonano il territorio per il digitale, la relazione di Spignolo confermato segretario First Cisl.

Sportelli addio, ma per le città deserte si muova la politica - Continua la chiusura delle filiali bancarie, che si somma a quella dei negozi. Scrive msn.com

Sempre meno sportelli bancari in Italia. Sono oltre 3400 i comuni senza senza filiali: tra le regioni più colpite c'è la Sicilia - Dai dati elaborati dall’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di ... Lo riporta msn.com