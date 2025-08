Importanti interventi per piccoli Comuni. Questo grazie al via libera del Consiglio regionale ad alcuni emendamenti al Bilancio 2025-2027 presentati dal Consigliere della Lega, la valchiavennasca Silvana Snider. "Sono molto soddisfatta che siano stati accolti – commenta - Si tratta di cinque proposte, che prevedono uno stanziamento complessivo di 600mila euro per il prossimo triennio e che permettono la realizzazione di opere particolarmente significative per alcune piccole realtĂ della provincia di Sondrio quali Samolaco, Villa di Chiavenna. Verceia, Piuro e Buglio in Monte. Il mio obiettivo – assicura la consigliera del Carroccio a palazzo Lombardia - infatti, è sempre quello di fornire una risposta concreta alle richieste puntuali che mi vengono sottoposte e provenienti dal territorio come, in questi casi, la manutenzione delle strade e la realizzazione di fermate pullman in sicurezza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seicentomila euro per gli interventi nei piccoli Comuni