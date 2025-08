Sei persone sono state arrestate nell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica

L’inchiesta della Procura di Milano sull’urbanistica e la gestione dei grandi progetti edilizi in città ha portato all’emissione di sei misure cautelari, cinque arresti domiciliari e un ordine di custodia in carcere. Le ordinanze, firmate dal giudice per le indagini preliminari (Gip) Mattia Fiorentini, rappresentano il primo vero punto di svolta in una maxi-indagine che da tre anni ricostruisce un sistema di presunte irregolarità e commistioni illecite tra amministrazione pubblica e interessi privati nel settore edilizio. Ai domiciliari sono finiti Giancarlo Tancredi, ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Manfredi Catella, fondatore e presidente della società immobiliare Coima, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente presidente ed ex componente della Commissione comunale per il Paesaggio, e Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Sei persone sono state arrestate nell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica

