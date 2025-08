Ai domiciliari l’ex assessore Tancredi e il costruttore Catella, in cella Bezziccheri di Bluestone. Quest’ultimo secondo i magistrati aveva come socio un soggetto con precedenti per stupefacenti, squillo e immigrazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

