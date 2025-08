Restano 23 i siti idonei a ospitare una nuova discarica di servizio, secondo l’ultima relazione elaborata dall’UniversitĂ Politecnica delle Marche per conto dell’Ata 3 e del Cosmari. Un numero giĂ frutto di una lunga scrematura, che però continua a destare preoccupazione a Recanati, dove ben sei aree risultano ancora presenti nell’elenco, nonostante una posizione in graduatoria generalmente medio-bassa. Fino a poco tempo fa erano otto i siti recanatesi inclusi tra i potenziali candidati, ma due sono stati esclusi in seguito a verifiche tecniche. Nonostante ciò, sei siti restano tuttora ufficialmente "idonei" e questo non può che suscitare un certo allarme tra i cittadini e i comitati locali, consapevoli che l’iter non è ancora concluso e che, in passato, la scelta finale non ha sempre coinciso con le prime posizioni in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sei aree idonee?. La guardia è alta"