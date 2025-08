Segnalare all' altro le cose belle da guardare in cielo e in terra

Mercoledì sera Bruna ci ha invitati a cena al Circolo Canottieri, che sta sull’argine dell’Arno, appena sotto gli Uffizi. Antonella, Daniele e me. Più di noi che c’eravamo, non c’era Sergio. Era prima del tramonto, era fresco, il cielo era diviso a metà , nero a monte, azzurro e bianco a valle. Il tratto di Lungarno era chiuso alle auto per lavori, aperto ai pedoni. Molti, stranieri i più, alcuni camminanti, altri, i ragazzi, seduti sulle spallette. Veniva voglia di guardarsi attorno con gli occhi di un turista della prima volta. Come al monumento ai caduti di Mentana, coi due giovani garibaldini, uno morente e l’altro che lo sorregge e con l’altro braccio disteso punta la pistola, e sul braccio c’era un piccione, impostore della colomba della pace. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

