Secondo l’Onu almeno 1.373 civili a Gaza sono stati uccisi mentre erano in fila per il cibo

Almeno 1.373 palestinesi sono stati uccisi dal 27 maggio mentre cercavano cibo nella Striscia di Gaza. È la denuncia dell’agenzia dell’ Onu per i territori palestinesi, che attribuisce la maggior parte delle vittime al fuoco dell’esercito israeliano. Di questi, 859 sono morti nei pressi dei centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), sostenuta da Israele e Stati Uniti, e 514 lungo le rotte dei convogli. Venerdì l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e l’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, faranno visita al centro della Ghf a Rafah. Una mossa che ha tutte le sembianze di una passerella volta a placare le critiche internazionali contro Israele, accusato di stare deliberatamente causando una carestia di massa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Secondo l’Onu almeno 1.373 civili a Gaza sono stati uccisi mentre erano in fila per il cibo

In questa notizia si parla di: gaza - sono - stati - almeno

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione immediata di alcune zone del nord | Netanyahu: "Non ci sono le condizioni per fermare la guerra" - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Meloni in Aula, lite con Conte su Gaza. Botta e risposta con Schlein sulla sanità . La leader Pd: «Decreti fuffa, gli italiani non sono fessi» - Meloni in Aula risponde su riforme, sanità e automotive. Il deputato Magi si presenta vestito da fantasma e viene espulso

Gaza, il genocida Netanyahu: "Stiamo distruggendo sempre più case, i palestinesi non hanno un posto dove tornare e sono costretti ad emigrare" - Il piano di Netanyahu non è nuovo ed è stato anticipato dal Giornale d'Italia che è venuto in possesso di un documento dell'Institute for Zionist Strategies, all'interno del quale è scritto che i 2,2 milioni di palestinesi verranno ricollocati tra Egitto e Arabia Il genocida Netanyahu ha dich

Almeno 25 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane a #Gaza dall'alba di oggi, tra cui 13 mentre aspettavano gli aiuti umanitari: lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera Vai su X

Sfollati palestinesi sono stati sorpresi nel sonno da colpi esplosi da carri armati israeliani che hanno aperto il fuoco contro le loro tende nel 'Beach Camp', a ovest di Gaza City. Secondo media locali, che citano fonti sanitarie, il bilancio provvisorio è di almeno Vai su Facebook

Pausa tattica e 62 morti, 34 in fila per il cibo - Nonostante la pausa tattica, oggi a Gaza 62 morti. Di questi, 34 erano in fila per il cibo. Lo riporta Al Jazeera; Guerra Israele, camion di aiuti a Gaza. Netanyahu: Ora l'Onu non ha più scuse; Italia e altri 22 Paesi, la guerra a Gaza deve finire ora. Tajani: no a deportazione dei palestinesi in altri Stati.

Almeno 20 palestinesi sono stati uccisi nella calca attorno a un punto di distribuzione del cibo a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza - Almeno 20 palestinesi sono stati uccisi nella calca che si è formata attorno al punto di distribuzione del cibo della Gaza Humanitarian Foundation (GHF) di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. ilpost.it scrive

Gaza, assalto ai camion di aiuti: clan di palestinesi armati li rivendono al mercato nero - L'inviato Usa in visita ai siti di aiuti L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff è arrivato in Israele dopo aver rinviato la visita ... Secondo lastampa.it