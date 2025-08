Sebastiano Esposito Cagliari K?l?çsoy non esclude l’attaccante dell’Inter | il piano d’azione

del club sardo per l’attacco. Il Cagliari è vicino a chiudere un’importante operazione in entrata per rinforzare il proprio attacco in vista della stagione 20252026. Il club sardo è infatti in fase avanzata per assicurarsi Semih K?l?çsoy, attaccante classe 2005 del Be?ikta?, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio turco. L’operazione è seguita da oltre una settimana e, secondo fonti turche, il trasferimento sarebbe ormai ai dettagli conclusivi. L’arrivo di K?l?çsoy porterebbe freschezza e talento a disposizione del tecnico rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Cagliari, K?l?çsoy non esclude l’attaccante dell’Inter: il piano d’azione

Calciomercato Cagliari, la pista Kiliçsoy non esclude quella che porta a Esposito! Si attende l'accordo.