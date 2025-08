se non trovate posto non prendetevela con noi cartello choc in ospedale

Se non trovate posto in convenzione, non prendetevela con medici,¬†operatori e impiegati. √ą questo il senso di un cartello comparso all'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, sulla Cassia.¬†"Si informa la gentile utenza, che a causa dei continui tagli sul budget perpetrati nei confronti dell'ospedale, i posti in regime di servizio sanitario nazionale sono pochi e terminano in fretta", si legge nel foglio compilato al computer¬† e non firmato. Insomma, i posti nell'ambito del SSN sono pochi e "pertanto vi chiediamo la cortesia di non addossare colpe agli operatori e al personale medico e non".¬† ¬† ¬† La situazione della sanit√† pubblica risente di criticit√† importanti e decennali, e i dipendenti alzano le mani: "Se non trovate posto in convenzione ma solo a pagamento purtroppo non dipende dalla nostra volont√†, e vi chiediamo di rispettare il lavoro degli addetti", si legge ancora nel cartello spuntato nelle corsie dell'ospedale romano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

