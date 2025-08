Se il turista scappa via Viaggi lampo in città E pochi soldi in tasca | Incassi giù del 20%

La città è piena, ma le casse delle attività fiorentine restano semivuote. Perché Firenze continua certo ad attrarre turisti, ma la loro capacità di spesa sembra essersi ridotta drasticamente. I dati del primo semestre 2025 confermano l’ottimo stato di salute degli arrivi: +5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e addirittura un +14,1% per quanto riguarda le presenze, secondo l’Osservatorio Turistico Regionale. Il mercato statunitense si conferma il primo per flussi internazionali, con un +6% di arrivi e un +10,8% di pernottamenti nei primi sei mesi dell’anno, seguito da Regno Unito e Germania. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Se il turista scappa via. Viaggi lampo in città. E pochi soldi in tasca: "Incassi giù del 20%"

