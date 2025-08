Scure di Trump sul Canada | dazi al 35% Regge l' accordo con l' Ue al 15%

Donald Trump torna a usare lo strumento dei dazi per ricalibrare i rapporti commerciali degli Stati Uniti. Con un ordine esecutivo firmato il 1° agosto, il presidente impone nuove tariffe su scala globale: si va dal 10% al 41%, con l'Unione europea colpita da un dazio del 15% a partire dal 7 agosto. Le misure rientrano nell'accordo negoziato in Scozia nei giorni scorsi. Stretta anche sul Canada, con l'aumento dei dazi dal 25% al 35%. L'amministrazione parla di "risposta necessaria" a pratiche scorrette.

"Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Dazi, le ultime notizie in diretta | Tariffe e dati sul mercato del lavoro affossano le Borse, Trump licenzia la responsabile dell'Ufficio statistico; Dazi, Trump conferma le tariffe concordate con la Ue. Svizzera al 39%, Canada al 35%; Accordi commerciali con l'Ue, Trump conferma dazi al 15%. Quelli per la Svizzera al 39%, Canada al 35%.

A tre mesi dal Liberation Day, Donald Trump affossa nuovamente le Borse fissando con un ordine esecutivo una raffica di dazi dal 15% al 50% per oltre 90 Paesi, confermando sostanzialmente l'accordo co ...

Trump rimodula i dazi tra alleanze e sanzioni: intese con Ue, Cina e Regno Unito, stretta su Svizzera, Canada e Brasile per ragioni economiche e geopolitiche.