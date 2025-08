Scuole paritarie dalla Regione 1,4 milioni per la sicurezza e la riqualificazione degli edifici

La Regione Friuli Venezia Giulia continua a investire nell’edilizia scolastica con un nuovo bando dedicato alle scuole paritarie, finalizzato al miglioramento strutturale e alla messa in sicurezza degli edifici. Lo stanziamento complessivo ammonta a 1,4 milioni di euro, di cui 400mila per il 2025. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

