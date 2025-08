Scuola scorrimento sbloccato | gli idonei 2020 tornano visibili via libera alle immissioni in ruolo

Sembra essersi risolta con il superamento del blocco dello scorrimento delle graduatorie la questione degli idonei-invisibili della scuola. In una fase ormai avanzata delle procedure per le immissioni in ruolo, nei giorni scorsi – rende noto un comunicato del movimento Idonei 2020 – si è svolto l'incontro tra il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e i rappresentanti.

Decreto Scuola, graduatorie integrate del 30% con idonei ed elenco regionale. Ecco dove sono i posti vuoti, per classe di concorso e regione - Il decreto Scuola, pubblicato in Gazzetta il 7 aprile scorso da convertire in Legge entro l'8 giugno presenta all'art.

Decreto Scuola 2025 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità su assunzioni, graduatorie e idonei - Il Decreto Scuola 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore l’8 aprile 2025, porta cambiamenti significativi per le immissioni in ruolo dei docenti.

Decreto Scuola 2025: tornano le GM per i concorsi docenti con l’apertura agli idonei PNRR fino al 30% dei posti - Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto Scuola, viene confermata una svolta significativa per i futuri insegnanti: tornano le graduatorie di merito nei concorsi per docenti.

