Screzi alle spalle Bova si affida all’ex suocera L’avvocata | Fiera di lui

di Viviana Ponchia ROMA I matrimoni finiscono, una suocera è per sempre. E sentire dire dalla madre della donna che fu lasciata per un’altra "sono orgogliosa di te", deve essere motivo di conforto per il protagonista di questa storia sgangherata. Raoul Bova è andato a chiedere aiuto all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, colei che non aveva avuto parole gentili per il "genero degenerato" al momento della separazione con la figlia Chiara Giordano. Il famoso avvocato divorzista lo seguirà, direttamente e indirettamente, nelle questioni relative all’affidamento delle figlie avute con l’ex compagna Rocio Munoz Morales: "Speravo trovassero un accordo, vediamo, magari non servirà il mio intervento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

