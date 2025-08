Scoprite chi ha trionfato agli Eisner 2025 | autori sorprese e una vittoria italiana

L'Aquila - Durante il San Diego Comic?Con tenutosi il 25 luglio 2025, sono stati annunciati i trionfatori Eisner 2025, con menzione speciale per l’artista italiano premiato nella sezione “short story”. Al San Diego Comic?Con, venerdì 25 luglio 2025, si è svolta la prestigiosa cerimonia degli Eisner Awards, considerati gli Oscar del fumetto negli Stati Uniti. La manifestazione ha premiato eccellenze in più di trenta categorie, coprendo graphic novel, serie, autori emergenti e pubblicazioni per tutte le età. Tra i vincitori degni di nota, Gene Luen Yang si è distinto conquistando tre premi per Lunar New Year Love Story (Best Graphic Album – New, Best Writer, Best Publication for Teens), pubblicato da First SecondMacmillan. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

