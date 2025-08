Scopri la produzione epica del flop sci-fi da 14 milioni di dollari di francis ford coppola nel trailer del documentario

analisi del progetto cinematografico “Megalopolis” e della sua documentazione. Il film “Megalopolis”, diretto da Francis Ford Coppola, rappresenta uno dei progetti piĂš ambiziosi e complessi nella carriera del regista. Con una produzione lunga oltre quattro decenni e un budget di circa $120 milioni, il film si distingue per la sua genesi unica e le sfide affrontate durante lo sviluppo. Recentemente, è stato rilasciato un nuovo trailer che introduce anche un documentario esclusivo, offrendo uno sguardo inedito sul processo creativo e sulle difficoltĂ incontrate. lo sviluppo e la produzione di “Megalopolis”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it Š Jumptheshark.it - Scopri la produzione epica del flop sci-fi da 14 milioni di dollari di francis ford coppola nel trailer del documentario

produzione - milioni - francis - ford

