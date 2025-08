Scoppia una caldaia in un appartamento | scatta l' intervento dei vigili del fuoco

La fiammata e il fumo nero, poi l’intervento dei vigili del fuoco. Una caldaia è scoppiata in un appartamento al terzo piano di via Antoni Aldini 28 a Milano (zona Quarto Oggiaro) nel pomeriggio di venerdì 1° agosto.Tutto è successo poco prima delle 18, come appreso da MilanoToday. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: caldaia - appartamento - intervento - vigili

Fiamme in un appartamento, caldaia a gas provoca incendio: soccorsa una giovane - Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto sono intervenuti per un incendio divampato in un’abitazione situata in via Manzoni a Giarre.

C’è stata un’esplosione in un condominio di 6 piani a Collegno, alle porte di Torino. Lo scoppio è avvenuto poco prima delle 18 in un alloggio di via Villa Cristina 18, in località Savonera. I vigili del fuoco sono al lavoro con sei squadre per domare le fiamme e Vai su Facebook

Scoppia una caldaia in un appartamento: scatta l'intervento dei vigili del fuoco; Odore di bruciato dal piano di sotto e chiama il 112: rogo sprigionato da una caldaia; Paura ai Parioli: caldaia in fiamme sul balcone.

Odore di bruciato dal piano di sotto e chiama il 112: rogo sprigionato da una caldaia - Fiamme in un appartamento dentro una palazzina popolare a Copertino: un vicino ha notato il fumo dall’abitazione al piano terra, in quel momento non occupata, allertando i soccorsi. Da lecceprima.it

Scoppi e fiamme in appartamento - E quando da una finestra è stato visto uscire del fumo, è scattato immediatamente l’allarme, con i vicini a mobilitare la centrale operativa del 115. Lo riporta msn.com