Scoppia un incendio in un palazzo muore una donna | indagini in corso

È divampato un incendio in un edificio che si trova in via Benedetto Secondo 1C a Locate Triulzi (Milano): all'interno è stato trovato il corpo di una donna di 59 anni che, probabilmente, è morta a causa del rogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - donna - scoppia - palazzo

Si ferma per mettere benzina e scoppia l'incendio? Tragedia al distributore di carburante, morta una donna - Tragedia, in mattinata, al distributore di carburante Lukoil, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare con Favara.

Incendio in un condominio a Librino, in salvo una donna e un bambino: stabile evacuato - Nella tarda mattinata di oggi un incendio è divampato in un appartamento al nono piano di uno stabile in viale Grimaldi nel quartiere Librino.

Drammatico incendio in un appartamento: una donna di 58 anni si rifugia sul balcone ma resta ustionata. Soccorsa, è ricoverata in ospedale in condizioni serie. L’episodio a Casal de’ Pazzi - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico incendio ha colpito ieri mattina un appartamento a Casal de’ Pazzi, nel quadrante nord-est di Roma.

Non è stata un incidente l’esplosione in un palazzo di #Torino, qualche giorno fa, nella quale è morto un uomo di 33 anni. La #polizia ha arrestato un... Vai su Facebook

Scoppia un incendio in un palazzo, muore una donna: indagini in corso; Terrore alle 2 di notte in via Massari, prima lo scoppio e poi le fiamme. Donna 45enne gravissima: ferito il figlio di 7 anni; Torino, lo scoppio della palazzina in via Nizza non fu un incidente. Arrestato un uomo: «Voleva distruggere la casa della ex.

Scoppia un incendio in un palazzo, muore una donna: indagini in corso - È divampato un incendio in un edificio che si trova in via Benedetto Secondo 1/C a Locate Triulzi (Milano): all'interno è stato trovato il corpo di una ... Segnala fanpage.it

Appartamento prende fuoco per sigaretta non spenta e scappa - Da qui scoppia un incendio in casa, che rischia di coinvolgere l'intero palazzo. Secondo ansa.it