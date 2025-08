Scoppia la bombola casa in fiamme | gravi una donna e una bambina di 11 anni

Sono gravi le condizioni della donna di 42 anni e della bimba di 11 anni rimaste ferite nell'incendio sviluppatosi in un appartamento al piano terra di via San Vito a Corato, in provincia di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Scoppia la bombola, casa in fiamme: gravi una donna e una bambina di 11 anni

In questa notizia si parla di: anni - gravi - donna - scoppia

Incidente tra auto e moto: gravi due ragazzini di 17 anni - Un grave incidente stradale si è verificato, nella notte tra venerdì e sabato, in via XXV Luglio a Cava de’ Tirreni, dove un’auto (Fiat Panda) con a bordo tre giovani dell’Agro nocerino sarnese ha travolto uno scooter con a bordo due ragazzini di 17 anni del posto.

Acquasola, crolla un muro nel cantiere e travolge tre operai: due gravi di 64 e 65 anni - Incidente sul lavoro in pieno centro a Genova a due passi da piazza Corvetto, il bilancio è di tre operai feriti, due dei quali gravi.

Cuneo, bimba 4 anni investita a Verzuolo: è in gravi condizioni - Dramma nel Cuneese. Una bambina di 4 anni è stata investita in centro a Verzuolo. La piccola è stata trasportata con l'elicottero del 118 in codice rosso con trauma cranico e agli arti inferiori al Regina Margherita.

"La donna accusata di aver ucciso i due figli neonati sosterrà l’esame di Criminologia. Sui social scoppia la bufera. Va applicata la legge e non la morale". Di Nicoletta Verna Vai su Facebook

A4, scoppia gomma della moto: Nadia Lepore muore in ospedale a 48 anni; Napoli, esplosione vicino via Foria: un morto e quattro feriti. Scoppiata una bombola di gas nel deposito di un ristorante; Aprilia, esplode una villetta: 3 le vittime. Nonna, nipote di 12 anni e una terza donna.