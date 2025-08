Scoperto un nido di vespe radioattivo in Carolina del Sud

Un nido di vespe contaminato da materiale radioattivo è stato scoperto in occasione di un controllo di routine all’interno del sito nucleare dismesso di Savannah River, nella Carolina del Sud. L’episodio, che ha destato stupore e preoccupazione tra gli abitanti della zona, è stato confermato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti in un rapporto ufficiale reso noto lo scorso 22 luglio. Valori di radioattivitĂ 10 volte superiori ai limiti. Il sito di Savannah River, costruito nei primi anni Cinquanta per la produzione di materiale nucleare destinato alle armi, ha cessato tali attivitĂ alla fine della Guerra Fredda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scoperto un nido di vespe radioattivo in Carolina del Sud

