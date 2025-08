Scoperto un dentista abusivo Sequestrati locale e attrezzature

Uno studio dentistico senza abilitazione è stato scoperto ad Ancona dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. I militari del Gruppo di Ancona, durante un controllo mirato, hanno individuato un soggetto che esercitava attività professionale in totale difformità di legge nello studio odontoiatrico senza alcuna abilitazione, autorizzazione o iscrizione agli albi professionali. L’attività illecita, secondo gli accertamenti delle Fiamme gialle, si svolgeva in un locale di oltre 100 metri quadrati, risultato privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie e di sicurezza, e con ambienti che non rispettavano le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo e chimico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scoperto un dentista abusivo. Sequestrati locale e attrezzature

In questa notizia si parla di: scoperto - locale - dentista - abusivo

Locale abusivo trasformato in casa d'appuntamenti: scoperto giro di prostituzione - Prostituzione in locale abusivo, sequestri e una misura. Nel locale abusivo adiacente a un ristorante di Gioia del Colle (Bari) sarebbe andato avanti, per circa tre anni, un giro di prostituzione.

Affittacamere abusivo scoperto dalla polizia locale: fioccano le multe - Un'operazione della Polizia Locale della Federazione Comuni Camposampierese ha portato alla scoperta di un appartamento utilizzato abusivamente per l'affitto di stanze a cittadini stranieri.

Falso dentista scoperto ad Ancona: sequestrato studio abusivo; Scoperto falso dentista, non aveva laurea né abilitazione: le immagini all'interno dell'attività | VIDEO; Ancona, scoperto falso dentista: sequestrato studio abusivo e denunciate due persone.

Scoperto un dentista abusivo. Sequestrati locale e attrezzature - Uno studio dentistico senza abilitazione è stato scoperto ad Ancona dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. Secondo ilrestodelcarlino.it

Ancona - Scoperto falso dentista: studio abusivo sequestrato dalla Guardia di Finanza - ANCONA – Svolgeva l’attività di dentista senza alcuna abilitazione, autorizzazione o iscrizione a ordini professionali. Da veratv.it