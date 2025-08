Gli Stati Uniti schiereranno due sottomarini nucleari “nelle regioni appropriate”. L’annuncio arriva direttamente dal presidente Usa Donald Trump dopo due giorni di duro scontro verbale con l’ex presidente russo Dimitri Medvedev che va avanti ormai da giorni. “Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell’ex presidente Dimitri Medvedev, che ora è vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato che due sottomarini nucleari vengano posizionati nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni sciocche e incendiarie fossero qualcosa di più di semplici parole”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro Trump-Medvedev, il presidente Usa ordina il dispiegamento di due sottomarini nucleari “nelle regioni appropriate”