Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 40 anni è morto e un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Torre del Greco. Stando a quanto finora ricostruito (sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia), lungo via Nazionale, la lunga arteria che collega la zona di via Circumvallazione con Torre Annunziata, due scooter si sarebbero scontrati frontalmente all’altezza della zona di via Torretta Fiorillo. Entrambi gli occupanti sono finiti rovinosamente a terra. La situazione è apparsa subito grave alle prime persone intervenute. Nonostante i soccorsi, per Mirko Acunzo, 40 anni, originario di Torre del Greco ma residente a Scafati (Salerno) non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontro tra scooter: un morto e un ferito nel Napoletano