Scontro tra bus e bici a Roveleto ferita una donna

Una donna in bicicletta è rimasta ferita dopo essersi scontrata con un pullman. L’incidente si è verificato poco prima delle 8 di venerdì 1° agosto a Roveleto di Cadeo, lungo la via Emilia, all’altezza di via Alighieri. A soccorrere la donna per primo è stato un infermiere del 118 che stava. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

donna - roveleto - ferita - scontro

