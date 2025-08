La notte, con il suo silenzio denso e la strada deserta, a volte può diventare teatro di tragedie improvvise. È in quell’ora profonda in cui il mondo sembra addormentato che il fragore dell’impatto squarcia l’oscuritĂ . Lamiere contorte, fari rotti, pneumatici stridenti: un attimo prima tutto era quieto, un attimo dopo il caos. Quando accade, il tempo si contrae. Ogni secondo pesa come un’ora, ogni movimento è urgente, ogni decisione può fare la differenza tra la vita e la morte. Leggi anche: “Morta sul colpo”. Maxi-incidente in autostrada, tanti feriti: il bilancio è drammatico In queste situazioni, a rispondere per primi sono sempre loro: i soccorritori, gli uomini e le donne dell’emergenza che conoscono bene la brutalitĂ di certe notti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Scontro terrificante tra auto e minicar: bilancio grave, coinvolti giovanissimi