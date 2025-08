scontro in famiglia zilla fatu accusa rikishi di mancare di rispetto a umaga

Zilla Fatu non si √® trattenuto dopo che suo zio, Rikishi, ha rilasciato alcuni commenti ritenuti molto irrispettosi nei suoi confronti, in seguito al debutto di Zilla alla TNA durante Slammiversary. Nel suo podcast¬† Off the Top, Rikishi √® stato interrogato proprio sul debutto del nipote a Slammiversary. Ha riconosciuto che Zilla si √® impegnato duramente nel circuito indipendente per costruirsi un nome come figlio di Umaga. Tuttavia, ha espresso perplessit√† riguardo alla scelta di Zilla di indossare un trucco facciale che ricordava quello di Jeff Hardy. Rikishi critica il look di Zilla Fatu: ‚ÄúSembra Jeff Hardy‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

