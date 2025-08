Scia di furti tra Anghiari e Caprese Michelangelo | banda in fuga con contanti e gioielli

Serie di furti in abitazione in Valtiberina. Nel corso delle notti passate si sono verificate tre intrusioni distinte in frazioni di campagna tra i comuni di Anghiari e Caprese Michelangelo.Il primo colpo è stato messo a segno tre sere fa, a Ponte alla Piera. Gli altri due nella serata tra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: furti - anghiari - caprese - michelangelo

Scia di furti tra Anghiari e Caprese Michelangelo: banda in fuga con contanti e gioielli; Furti in Valtiberina, doppio colpo a Caprese Michelangelo: rubato anche l'incasso del negozio; Monterchi, colpo nell'area di servizio: ladri in fuga con denaro e sigarette.

Ordinanza 27/12/2001 n. D/1138 - Edilportale - Crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in ... Come scrive edilportale.com